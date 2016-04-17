التحالف الدولي ينفذ 424 ضربة جوية بأسبوع ضد داعش العراق

كشفت قوات التحالف الدولي عن تنفيذها العديد من الضربات الجوية بالعراق ضد داعش، خلال الأيام الأخيرة من شهر مارس وبداية الأسبوع الأول من شهر أبريل الحالي، مشيرة إلى 424 حالة قصف مؤثرة.

وذكر بيان نشرته السفارة الأميركية في بغداد، على صفحتها الرسمية، أن "التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، نفّذ 424 ضربة جوية ضد أهداف داعش خلال الفترة من 29 مارس حتى 4 أبريل".

وأكد البيان الذي تابعته "العربية.نت" أن "هذه الضربات أدت إلى تدمير مواقع قتالية تابعة لداعش، ومناطق تجمع، ووحدات تكتيكية، ومركبات، وقوارب"، لافتا إلى أن جميع هذه الضربات جاءت دعماً لقوات الأمن العراقية في معركتها ضد داعش".