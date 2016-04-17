التيار الصدري يعتصم في بغداد.. ومتظاهرون يحاصرون وزارات

بدأ أتباع التيار الصدري وآخرون في ظل إجراءات أمنية مشددة، اعتصاما مفتوحا في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط.

وحاصر متظاهرون مقار أربع وزارات وسط العاصمة لمطالبة الوزراء بتقديم استقالاتهم وتحت قبة البرلمان، شدد النواب المعتصمون على اكتمال النصاب أثناء جلستهم التي أقالوا فيها الجبوري.

هذا وأعلنت رئاسة الجمهورية العراقية عن اجتماع برعايتها لقادة الكتل السياسية من أجل حل الأزمة السياسية الخانقة في البلاد.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس معصوم سيلتقي عددا من القادة الحكوميين والسياسيين في إطار الجهود التي يواصلها من أجل تقريب وجهات النظر المختلفة وتدارك الأزمة السياسية الحالية.