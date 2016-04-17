طائرات "إف 16" العراقية تدمر اتصالات "داعش" في نينوى

أعلنت "قيادة العمليات المشتركة" عن قيام طائرات "إف 16" العراقية، بضربات جوية أسفرت عن مقتل العشرات من إرهابيي تنظيم "داعش"، فضلاً عن تدمير قواعد إطلاق للصواريخ ومقرات الحسبة والاتصالات، في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان مقتضب، السبت، إن "طائرات إف 16 العراقية، وحسب معلومات استخبارية وجهت ضربات موجعة لأهداف إرهابية في نينوى وتلعفر، أسفرت عن تدمير قواعد إطلاق الصواريخ ومقرات الحسبة والاتصالات، وقتلت العشرات من داعش الإرهابي ممن كانوا يتواجدون فيها".

وسبق للمتحدث باسم قوات التحالف الدولي أن قال إن الدفعة الثانية من طائرات "إف 16 أس" وصلت إلى العراق، وتتضمن طائرتين، مشيراً إلى أن عدد هذه الطائرات المستخدمة في سلاح الجو العراقي من هذا الطراز ارتفع إلى 6 طائرات، وأن هذه الطائرات جزء من صفقة اشترى بموجبها العراق 36 طائرة من الولايات المتحدة.