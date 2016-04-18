العراق.. ممثل السيستاني يدعم المعتصمين داخل البرلمان

أعلن ممثل المرجعية الدينية العليا في العراق عبدالمهدي الكربلائي دعم علي السيستاني للنواب المعتصمين داخل البرلمان العراقي، بعد أن التقى وفداً منهم الأحد.

فيما دعت قوى سياسية إيران إلى وقف تدخلاتها وتأجيج الصراع.

في غضون ذلك اتسع نطاق الاحتجاجات في العاصمة العراقية للمطالبة بتسريع إعلان حكومة التكنوقراط والإصلاحات.

وكان أتباع التيار الصدري وآخرون بدأوا الأحد اعتصاما مفتوحا في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتنفيذ الإصلاحات وتشكيل حكومة تكنوقراط. وحاصر متظاهرون مقار أربع وزارات وسط العاصمة لمطالبة الوزراء بتقديم استقالاتهم.

وتحت قبة البرلمان، شدد النواب المعتصمون على اكتمال النصاب أثناء جلستهم التي أقالوا فيها الجبوري.