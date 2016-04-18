العراق يتسلّم شحنة طائرات روسية جديدة

كشفت وزارة الدفاع العراقية، عن وصول دفعة جديدة من طائرات السوخوي الروسية للانضمام إلى طائراتها المقاتلة، فضلاً عن أنواع جديدة من العتاد والصواريخ من مناشئ عدّة. قال ذلك المتحدث الرسمي باسم الدفاع، نصير نوري محمد التميمي، في تصريح صحافي للمركز الإعلامي للوزارة، معلنا عن "وصول ثلاث طائرات جديدة من طراز سوخوي 25، في إطار العقد المبرم مع جمهورية روسيا الاتحادية"، لافتا إلى "وصول أطنانٍ من الأعتدة المختلفة، الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ومن مناشئ عالمية مختلفة".

وأضاف التميمي في تصريحه أن وصول هذه الدفعات من الأسلحة والأعتدة يأتي نتيجة لخطة منهجية شاملة أعدتها الدوائر المعنية في الوزارة؛ لتعزيز القدرات القتالية للجيش العراقي ولتأمين متطلبات المعارك المفصلية الحاسمة التي ستخوضها القوات العراقية المشتركة لدحر التنظيمات الإرهابية وإنهاء وجودها على أرض العراق".

يذكر أن السوخوي "سو- 25" مخصصة لدعم القوات البرية وتدمير الأهداف البرية والجوية. وهي مزودة بمدفع عيار 30 ملمترا وصواريخ "جو- أرض" و"جو-جو" وأسلحة أخرى.