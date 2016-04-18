قوات أميركية تأسر قياديا من داعش في شمال العراق

أكد 3 شهود ومصدران أمنيان كرديان أن قوات تابعة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة هبطت بطائرة هليكوبتر في شمال العراق، وأسرت مقاتلا واحدا على الأقل من تنظيم داعش من سيارة.

وقالت المصادر إن القوة أقلعت مجددا بسرعة ومعها الأسير بعد ظهر أمس الأحد.

وأفاد شاهد أن المداهمة وقعت في حي بادوش الواقع على بعد نحو 20 كيلومترا شمال غربي مدينة الموصل الخاضعة لسيطرة التنظيم أن "الأمر كله استغرق أقل من 10 دقائق."

ورفض متحدث باسم التحالف تأكيد أو نفي التقارير. فيما ذكرت وكالة أنباء تدعم تنظيم داعش أن مقاتلي التنظيم أحبطوا المداهمة.

وذكرت السلطات العراقية أنها سوف تستعيد السيطرة على الموصل هذا العام. وبدأ هجوم للجيش الشهر الماضي جنوب المدينة لكنه توقف لحين وصول المزيد من القوات للحفاظ على الأراضي التي انتزع الجيش العراقي السيطرة عليها.

وأعلنت الولايات المتحدة في ديسمبر أنها ستنشر قوة جديدة للعمليات الخاصة في العراق لتنفيذ مداهمات ضد داعش هناك وفي سوريا المجاورة.

ومن المرجح أن الرجل الثاني في التنظيم وقادة بارزين آخرين قتلوا الشهر الماضي في ضربة جوية أعقبت تعرض طائرة هليكوبتر تابعة للقوات الخاصة الأميركية لإطلاق نار من الأرض.