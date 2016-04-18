وزير الدفاع الأميركي يصل إلى بغداد في زيارة مفاجئة

وصل وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى بغداد اليوم الاثنين في زيارة لم يُعلن عنها من قبل للقاء قادة عسكريين أميركيين ومسؤولين عراقيين، في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن عن سبل الاستفادة من مكاسب تحققت في الآونة الأخيرة على حساب تنظيم داعش.

وقال مسؤولون أميركيون إن كارتر سيلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الدفاع خالد العبيدي، وسيناقش المساعدات العسكرية الإضافية التي يمكن للولايات المتحدة تقديمها للحكومة العراقية.

وانتزع الجيش العراقي أخيرا السيطرة على بعض الأراضي من قبضة داعش.

وأكدت واشنطن أخيرا أن حملة التحالف الدولي ضد داعش أحدثت خسائر كبيرة في صفوف المتطرفين، ومنعت التنظيم من اكتساب أراض جديدة، وقلصت المساحات التي يسيطر عليها داعش في العراق وسوريا.