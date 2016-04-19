أميركا تنفذ 18 ضربة ضد داعش في العراق وسوريا

قال الجيش الأميركي في بيان إن الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 17 ضربة ضد تنظيم داعش في العراق وضربة في سوريا يوم الاثنين.

وقالت قوة المهام المشتركة في بيان اليوم الثلاثاء إن الضربات في العراق نفذت قرب ثماني مدن وتركزت قرب الموصل، حيث استهدفت سبع ضربات مصنعا للعبوات الناسفة بدائية الصنع تابعا للتنظيم وثلاث وحدات تكتيكية وثلاثة مخازن إمدادات وأهدافا أخرى.

وأضاف أن ضربات أخرى نفذت قرب الحويجة والبغدادي والرطبة وكسك والقيارة وسنجار وتلعفر.

وقال البيان إن ضربة واحدة نفذت قرب الرقة في سوريا وأصابت وحدات تكتيكية للتنظيم وعربة.