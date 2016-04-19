أوباما متفائل بقرب استعادة الموصل من داعش

أبدى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، تفاؤلاً باستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق من أيدي تنظيم داعش، مؤكداً تقديم الدعم للعراقيين ليحققوا ذلك.

وتأتي تصريحات أوباما في اليوم نفسه الذي أعلن فيه وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أن واشنطن سترسل مروحيات أباتشي وجنودا إضافيين إلى العراق.

وقال أوباما "كما نلاحظ.. العراقيون راغبون في القتال، ويحققون انتصارات، لنضمن لهم مزيدا من الدعم".

وتابع "لسنا نخوض المعارك بأنفسنا، لكننا نؤمن التدريب وقوات خاصة للدعم وعندما تتوفر لدينا معلومات استخباراتية ضمن التحالف. كلها عناصر تؤكد لنا أننا نواصل تضييق الخناق" على المتطرفين.

وتوقع الرئيس الأميركي "أن تتوافر نهاية العام الشروط المواتية لاستعادة الموصل".