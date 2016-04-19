العبادي يشدد على قطع إمدادات داعش بين الموصل وسوريا

أكد رئيس الوزراء، حيدر العبادي، على أهمية التعاون بين العراق والبنتاغون لقطع إمدادات داعش، وإيقاف تواصل عناصره بين الموصل وسوريا، من خلال توفير غطاء جوّي للقوات العراقية الموجودة على مشارف الموصل، وتدريب وتسليح وزيادة عدد المستشارين والمدربين لها.

جاء ذلك اثناء استقبال العبادي الاثنين لوزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر والوفد المرافق له.

وقال بيان حكومي، إن "الجانبين بحثا في اللقاء تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين وزيادة إسناد التحالف الدولي للقوات العراقية التي تقاتل في عمليات الموصل بالمعدات والتسليح والتدريب وتقديم الاستشارات". وأضاف "العبادي وكارتر، ناقشا مرحلة ما بعد تحرير الأراضي العراقية من قبضة داعش، ومواجهة العمليات الإرهابية من خلال زيادة امكانيات القوات الأمنية، لتتمكن من القضاء عليها".