العراق.. معصوم يقدم حلاً ويدعو لجلسة برلمانية استثنائية

طرح رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم مبادرة جديدة لحل أزمة مجلس النواب مكونة من 7 نقاط. ووفق المبادرة دعا رئيس الجمهورية إلى جلسة استثنائية وفق المادة58 من الدستور العراقي. كما طالب بعقد جلسة شاملة للبرلمان وفق المادة 11، ووفق المبادرة يجلس أعضاء هيئة الرئاسة في صفوف أعضاء البرلمان

ويسمح للجبوري بإلقاء كلمة لتبيان رأيه حول الأزمة، وتطرح إقالة هيئة رئاسة البرلمان وتعرض للتصويت.

وفي حال إصرار المجلس على الإقالة تنتخب هيئة جديدة، أما إذا رفضت فتستمر هيئة رئاسة البرلمان بالعمل.

وأفاد مراسل العربية أن جلسة البرلمان الاستثنائية التي دعا إليها معصوم ستعقد الثلاثاء ظهراً.

الجبوري يدعو إلى الحوار للخروج من الأزمة

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أهمية اعتماد مبدأ الحوار والتعاون بين الجميع من أجل الخروج بنتائج إيجابية، فيما أشار أعضاء تحالف القوى إلى عدم اعترافهم بأي ممارسات خارج السياق القانوني والدستوري.

وقال مكتب رئيس البرلمان إن لقاء جمع الجبوري، الاثنين، مع قيادات وأعضاء تحالف القوى العراقية، بحضور ممثل عن الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من سفراء الدول لبحث آخر تطورات المشهد السياسي، وسبل تعزيز التعاون بين الكتل السياسية لدعم عملية الإصلاح والإسراع في حسم الكابينة الوزارية".

علاوي يتحدث عن لجنة لحل الأزمة

هذا وأعلن رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي عن الاتفاق مع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على تشكيل لجنة للخروج من الأزمة السياسية الحالية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على ضرورة التهدئة وإعطاء الحوار والتفاهمات دوراً في حلّ الأزمة الراهنة، وقد تقرر تشكيل لجنة من جميع الأطراف من ضمنها النواب المعتصمون لتقديم تصورات للخروج بحلول تؤدي إلى نزع فتيل الأزمة الحالية.