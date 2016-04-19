النجيفي: ندعم الجبوري ولا نفكر ببديل

أكد رئيس ائتلاف "متحدون للإصلاح" ورئيس البرلمان العراقي السابق أسامة النجيفي أنه يدعم الجبوري ولا يفكر ببديل. وقال في مقابلة مع قناة الحدث إن القوى المعتصمة في البرلمان ترى أن إزاحة رئيس الوزراء العرقي حيدر العبادي تتطلب إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري .

وبرر الأزمة الحاصلة في البرلمان بعدة أسباب، منها أن قسماً من النواب لديه أمور وخلافات شخصية مع العبادي ومع الجبوري، وقسم آخر تتعلق مبرراته بالتشكيلة التي قدمها ولم تؤخذ بعين الاعتبار.

وشدد على أن أي محاولة لإسقاط البرلمان ستؤدي إلى انهيار البلد.

إلى ذلك، أشار إلى أن نوري المالكي يسعى لإسقاط الحكومة والبرلمان.

وفي ما يتعلق بتشكيلة العبادي، رأى أنه من الصعب منح الثقة للتشكيلة الوزارية الأولى.