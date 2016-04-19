تركيا تقتل 32 يشتبه بانتمائهم لـ"داعش" في العراق

قال تلفزيون "سي.إن.إن تورك" إن القوات المسلحة التركية قتلت 32 يشتبه بكونهم متشددين من تنظيم "داعش"، اليوم الثلاثاء، في منطقة بعشيقة بشمال العراق رداً على هجوم على دبابة تركية بمعسكر للجيش هناك.

وقالت المحطة التلفزيونية إن القوات التركية قتلت 10 من مقاتلي التنظيم في عملية دمرت مبنى كما قتلت 22 آخرين لدى فرارهم. ولم يتسن التحقق من التقرير بشكل مستقل.

من جانبها أفادت وكالة أنباء "الأناضول" الحكومية أن القوات التركية دمرت أولاً آلية يستخدمها الجهاديون ما أسفر عن مقتل عشرة منهم، ثم قتلت 22 آخرين كانوا يلوذون بالفرار.

ويتمركز جنود أتراك في معسكر بعشيقة قرب مدينة الموصل تقول تركيا إنهم يدربون قوات محلية لقتال التنظيم.