الأنبار.. العثور على 3 مقابر جماعية جنوب الرمادي

أعلن قائممقام قضاء الرمادي بمحافظة الأنبار إبراهيم العوسج، الأربعاء، عن العثور على ثلاث مقابر جماعية تضم رفات 30 عسكرياً ومدنياً جنوب الرمادي.

وقال العوسج في تصريح نقلته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إنه "تم العثور على ثلاث مقابر جماعية في منطقة الملعب جنوب الرمادي، وتضم رفات 30 شخصاً غالبيتهم من العسكريين وبعضهم من المدنيين بينهم طفلان"، مبيناً أن "تنظيم داعش قام بإعدامهم عندما سيطر على الرمادي في منتصف عام 2015".

وأضاف العوسج، أن "تلك المقابر، فتحت بإشراف قاضي تحقيق الرمادي، ومن ثمّ نقلت الجثث إلى الطب العدلي"، كاشفاً أن "العثور عليها تمّ بناءً على اعترافات عناصر تنظيم داعش الذين اعتقلوا عند تحرير الرمادي".

يذكر أن القوات الأمنية والعشائر المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الرمادي والمناطق الشرقية منها نهاية العام الماضي، فيما عثرت القوات الأمنية على العديد من المقابر الجماعية لمدنيين وعسكريين أعدمهم تنظيم الدواعش عند احتلال المدينة.