العبادي.. يوجّه بمنع التظاهرات غير المرخّصة

شدّد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، على استمرار الأجهزة الأمنية بمهمة فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها، بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة، موعزا بمنع التظاهرات غير المرخصة، وملاحقة من يتجاوز على وزارات الدولة والموظفين والمواطنين والممتلكات العامة والخاصة واعتقال المخالفين لهذا القرار.

جاء ذلك، أثناء ترأسّه اجتماعا أمنيا طارئا مع القيادات الأمنية والعسكرية.

وذكر بيان لمكتب إعلام رئاسة الوزراء، أن "الاجتماع توقف عند التظاهرات أمام مؤسسات الدولة والذي يؤدي إلى تعطيل العمل بها، إضافة إلى مجمل الأوضاع الأمنية في البلد"، لافتا إلى "استمرار الأجهزة الأمنية في مهمة الحفاظ على نجاحاتها على صعيد فرض الأمن والاستقرار بكل طاقاتها وإمكاناتها بما يعزز أمن المواطنين ومؤسسات الدولة".

وخلص الاجتماع، بحسب البيان الذي تابعته "العربية.نت"، إلى "التأكيد على حق التظاهر السلمي وفق الأطر القانونية أولا، والتزام الحكومة بواجباتها في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع أي تظاهرات غير مرخصة"، مشيرا إلى أن "يتم تحديد مكان التظاهر في (ساحة التحرير) فقط بالنسبة للعاصمة بغداد مع التزام الحكومة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمتظاهرين".

يذكر أن العديد من الوزارات قد أوقف الدوام فيها معتصمون غاضبون، وطالبوا الوزراء بتقديم استقالاتهم.