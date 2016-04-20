العراق.. الصدر يدعو لتصعيد الاحتجاجات السلمية

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، باستمرار الاحتجاجات "السلمية وبنفس عنفوانها، بل ما يزيد عن ذلك، لكي تكون ورقة ضغط على السياسيين ومحبي الفساد والمحاصصة الطائفية".

ودعا الصدر في بيان مكتوب بخط يده إلى السعي الحثيث نحو تشكيل ائتلاف شعبي موحد يضم البرلمانيين ذوي النيات الوطنية الحقيقية بعيداً عن ذوي المآرب الفئوية والانتقامية"، وفق قوله.

وقال الصدر "بعد أن لمسنا عدم تدخل السفارات، صار لزاماً على الثوار عدم التعدي على أي من السفارات حتى بالهتافات ولا بغيرها".

وطالب منظمة الدول الإسلامية والأمم المتحدة التدخل من "أجل إخراج الشعب العراقي من محنته وتصحيح العملية السياسية ولو من خلال فكرة انتخابات مبكرة قد تكون بداية نهاية المحاصصة والفساد المستشري".

ووفق البيان، فإن الصدر طالب باستمرار الدوام في بعض المؤسسات خدمة للصالح العام.