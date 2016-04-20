العراق.. هجوم على قيادي بداعش والأكراد يؤكدون مقتله

شنت مجموعات أميركية وكردية هجوماً على مسؤول عسكري كبير في تنظيم "داعش" في العراق أكدت السلطات الكردية مقتله.

ولم يؤكد المتحدث باسم القوات الأميركية في العراق الكولونيل ستيف وارن مقتل سليمان عبدالشبيب الجبوري خلال هذه العملية في شمال العراق، لكنه أوضح الأربعاء أن الأخير كان "أحد الأمراء العسكريين لتنظيم داعش وعضواً في مجلس حرب التنظيم"، وذلك في مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع صحافيين في البنتاغون.

وأضاف وارن من بغداد أن "استبعاد الجبوري سيضعف شبكة قيادة تنظيم داعش، وسيكون له تأثير على قدرتها على تنسيق الهجمات وتنظيم الدفاع عن معاقل" التنظيم المتطرف.

من جهته، أكد المجلس الأمني في إقليم كردستان العراق في بيان، مقتل الجبوري خلال هذه العملية التي نفذت الاثنين، لافتاً إلى أن الأخير المعروف أيضاً بأبو سيف كان مكلفاً خصوصاً عمليات لتنظيم "داعش" في جنوب الموصل.

وأكد أيضاً مقتل اثنين من مساعديه.

ونفذ الهجوم مقاتلون أكراد يساندهم عناصر في القوات الخاصة الأميركية الذين انتشروا خصوصاً لتصفية أو اعتقال كوادر في التنظيم المتطرف في العراق وسوريا.