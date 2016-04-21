الأنبار.. شركة بريطانية تقوم برفع الألغام من الرمادي

كشف قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم العوسج، الخميس، عن مباشرة شركة بريطانية برفع الألغام والعبوات الناسفة من أحياء ومناطق المدينة.

وقال العوسج في تصريح نقلته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "شركة بريطانية باشرت برفع الألغام والعبوات الناسفة من أحياء ومناطق مدينة الرمادي"، مبيناً أن "الشركة تعاقدت مع منظمة الـUN، التابعة للأمم المتحدة دون دفع الحكومة المركزية أو حكومة الأنبار المحلية أي مبالغ باعتبار تذكر".

وأضاف قائمقام الرمادي أن "الشركة لديها أجهزة ومعدات حديثة وتقوم الآن بمسح لمناطق الألغام والعبوات ورفعها"، لافتا إلى أنه "لم يتم تحديد موعد لانتهاء الشركة من عمليات المسح".

وأكد العوسج أن "هناك شركة أميركية سوف تقوم بعملية رفع الألغام والعبوات الناسفة في مدينة الرمادي خلال الأيام القليلة القادمة".

وسبق لبعثة الأمم المتحدة في العراق، أن أشارت إلى أن المدينة ملوثة بالألغام المنتشرة على نطاق واسع في الطرق والمباني والمنازل والأماكن العامة، وقدّر الخبراء أن الرمادي قد تكون إحدى أكثر مدن العالم تلوثا بهذه الألغام.