العراق.. 115 ضربة للتحالف ضد داعش خلال أسبوع

أصدرت "قوّة المهام المشتركة" رصدها للفعاليات القتالية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي، خلال الفترة المحصورة ما بين 9-15 نيسان/أبريل، مشيرة إلى 115 ضربة جوية ضد أهداف لتنظيم "داعش" في المناطق الساخنة بالموصل والأنبار.

وذكر بيان نشرته السفارة الأميركية بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" أن "في الفترة ما بين 9-15 أبريل، نفذ التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية 115 ضربة جوية ضد أهداف لداعش في العراق"، مبيناً أن "هذه الضربات هي جزء من جهود التحالف الدولي لدعم حكومة وشعب العراق في حربهم لإلحاق الهزيمة بداعش".

وتضمن مؤشر الضربات، الذي تابعته "العربية.نت"، استهداف ضربات التحالف بالقرب من الموصل 18 مصفاة نفطية مركبة لـ"داعش"، و17 موقع تجمع، ومركزاً مالياً للتنظيم، ومقرين منفصلين تابعين للتنظيم.

وأكد البيان أن مناطق الأنبار شهدت قيام قوات التحالف بـ18 ضربة جوية ضد "داعش" في مناطق هيت، لافتاً إلى تدمير 11 وحدة تكتيكية للمتطرفين، و56 موقعاً قتالياً، و49 زورقاً، و19 رشاشة من العيار الثقيل.