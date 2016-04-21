خادم الحرمين يجدّد دعمه للعراق ويدعو العبادي للرياض

جدّد خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوته لرئيس الوزراء حيدر العبادي لزيارة المملكة العربية السعودية وفتح آفاق تعاون أوسع بين البلدين الشقيقين، مؤكّدا دعم المملكة للعراق في جميع المجالات.



جاء ذلك، أثناء اتصال هاتفي أجراه العبادي مع عاهل المملكة العربية السعودية.



وذكر بيان لمكتب إعلام رئاسة الوزراء، وتابعته "العربية.نت" أن "العبادي بحث مع جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز تعزيز التعاون بين البلدين والحرب على عصابات داعش الإرهابية والأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة".



وبيّن العبادي لخادم الحرمين الشريفين، بحسب البيان الحكومي، أن "العراق يقترب من النصر النهائي على العصابات الإرهابية ولدينا الخطط والاستراتيجيات لسحق الإرهاب وتحرير جميع المدن العراقية التي استولى عليها داعش"، مشدّدا على أن "المنطقة لن تتقدم إذ لم يتم التعاون بين بلدانها".



بدوره أكّد جلالة الملك سلمان، دعم بلاده للعراق في جميع المجالات، متمنيا لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي النجاح في عملية الإصلاح، وحرصه على استقرار العراق وعلى نجاحه.



وكان المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء، قد كشف عن سلسلة اتصالات هاتفية أجراها حيدر العبادي مع رؤساء وزعماء المنطقة أبرزهم العاهل السعودي وملك الأردن والرئيس المصري وأمير الكويت والرئيس الإيراني وأمير قطر وولي عهد أبوظبي، باحثا معهم العلاقات الثنائية والحرب على الإرهاب.