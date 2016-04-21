لأول مرة.. "بي 52" الأميركية تقصف هدفاً لداعش في العراق

أعلن الجيش الأميركي أن قاذفة عملاقة من طراز "بي 52"، التي تجسد منذ أكثر من 60 عاماً القوة النارية الأميركية، قصفت للمرة الأولى، الاثنين، هدفاً لتنظيم "داعش" في العراق.

وكشف المتحدث باسم الجيش الأميركي في العراق، الكولونيل ستيفن وارن، عن هذه الغارة الأولى، موضحاً أن هذه القاذفات التي سبق ان استخدمت في فيتنام وأفغانستان لا تنفذ سوى ضربات دقيقة مستخدمة قنابل ذكية.

وتم استهداف مخزن أسلحة في مدينة تبعد 60 كلم جنوب الموصل، ثاني مدن العراق، يحتلها المتطرفون.

وتعد القوات العراقية، بدعم أميركي، خططاً لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل من الإرهابيين.

من جهته، اعتبر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، الاثنين، أنه ستتم في نهاية المطاف استعادة الموصل من "داعش"، وأن تقدماً سيحرز بحلول نهاية العام.

وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، في بغداد أن واشنطن ستنشر قوات إضافية ومروحيات أباتشي في العراق دعماً للقوات العراقية.