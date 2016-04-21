هروب 88 عائلة من ظلم داعش باتجاه الجيش في الموصل

كشفت قيادة عمليات نينوى أن قواتها الأمنية استقبلت 88 عائلة، أغلبها من النساء والأطفال، هربت باتجاهها من قريتي "الحاج علي" و"مهانه" اللتين تسيطر عليهما عناصر تنظيم "داعش" جنوب الموصل.



وقالت القيادة في بيان لها إن "قطعات اللواء 72 التابعة للفرقة 15 جيش عراقي وبالتنسيق مع قوات البيشمركة وطيران التحالف استقبلت 88 عائلة، غالبية أهلها من النساء والأطفال، كانت قد هربت من قريتي حاج علي مهانه، جنوب الموصل وضمن قاطع مخمور".



وأكد البيان، الذي تابعته "العربية.نت"، أنه "تم نقل العوائل الهاربة من القرى التي يسيطر عليها عناصر عصابات داعش الإرهابية إلى أماكن آمنة في قضاء مخمور جنوب الموصل بعد تقديم الغذاء والمساعدات الطبية لهم".



يذكر أن قيادة عمليات نينوى سيق لها أن أعلنت عن تحرير 90 عائلة من قبضة "داعش" تسكن قرى واقعة جنوب الموصل.