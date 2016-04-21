العراق.. الأمن يمنع وفدا أمميا من لقاء النواب المعتصمين

قال المتحدّث الرسمي باسم النواب المعتصمين، هيثم الجبوري، إن قوة أمنية منعت وفدا أمميا أسماه "رفيع المستوى" من الدخول إلى مبنى مجلس النواب، كان في نيته الالتقاء بهم، لافتا إلى قطع الخدمات الأساسية عنهم.

ونشر الجبوري على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تصريحا أدلى به إلى إحدى القنوات العراقية، قال فيه إن "قوات أمنية من جهاز مكافحة الإرهاب قامت اليوم بمنع دخول وفد أممي رفيع من الدخول إلى مجلس النواب"، محذرا من "ثورة شعبية في حال دخول قوات المكافحة إلى قاعة البرلمان".

وأضاف الجبوري أنه "تم منع الإعلاميين من الدخول إلى مجلس النواب فضلا عن إغلاق الدائرة الإعلامية"، مشيرا إلى أنه "تم قطع الماء عنا وبعض الأجهزة الكهربائية كوسيلة لمحاربتنا".