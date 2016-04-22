الجبوري: التعديلات الوزارية والإصلاحات أولويتنا

أكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، أن حسم التعديلات الوزارية ومراقبة تنفيذ الإصلاحات يمثل أولوية قصوى للمجلس في المرحلة المقبلة، فيما بيّن الممثل الأممي أهمية مواصلة مجلس النواب جهوده في دعم وتنفيذ مشروع الإصلاحات، مشددا على ضرورة توحيد الجهود والمواقف في هذه المرحلة.

وذكر بيان لإعلام الجبوري، أن رئيس مجلس النواب الجبوري، استقبل في مكتبه الخاص، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش.

وأشار البيان، الى أن "الجانبين بحثا خلال اللقاء تطورات الأوضاع السياسية في العراق وجهود الأمم المتحدة في دعم العراق في كافة المجالات، خصوصا ما يتعلق بملف الإصلاحات، بالإضافة الى سير العملية التشريعية والتأكيد على أن تكون أي ممارسة ضمن الإجراءات الدستورية والقانونية".

وأوضح الجبوري، بحسب البيان الذي تابعته "العربية.نت"، أن "الحوارات واللقاءات متواصلة بين مختلف الأطراف تمهيدا لعقد جلسة شاملة لمجلس النواب في أقرب وقت ممكن"، لافتا إلى "أهمية حسم التعديلات الوزارية ومراقبة تنفيذ الإصلاحات والذي يمثل أولوية قصوى للمجلس في المرحلة المقبلة".

يذكر أن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان، نفى الإشاعات التي قال إن البعض يروج لها بخصوص تقديم الجبوري طعنا للمحكمة الاتحادية بشأن إقالته، مؤكّدا أن "مجلس النواب ماضٍ في عمله وسيلتئم قريباً لأداء مهامه".