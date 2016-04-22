العبادي يبحث مع الجانب الأميركي تعزيز التعاون بين البلدين

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، عدّة قضايا عسكرية، تركّزت حول الانتصارات الأخيرة على تنظيم داعش الإرهابي، وكيفية تطويرها.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دنفورد والوفد المرافق له. وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين في مجالات التدريب والتسليح والضربات الجوية، واهمية استمرار زخم المعارك لتحرير بقية المناطق".

ونقل البيان الصادر عن الاجتماع، عن الجنرال دنفورد، إشادته "بالتطور الكبير للقوات العراقية وتمكنها من تحرير عدد كبير من المناطق وتحقيق الانتصارات المتتالية على عصابات داعش"، مؤكّدا "استمرار دعم الولايات المتحدة للعراق في حربه ضد الارهاب".

