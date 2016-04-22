بصمات داعش واضحة بالتفجير الانتحاري في بغداد

فجر انتحاري نفسه، الجمعة، وسط المصلين في مسجد للشيعة في بغداد، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة 25 آخرين بجروح، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وأوضحت المصادر أن الاعتداء نفذ عقب صلاة الجمعة في جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد.

ولم تتبن أي جهة الهجوم على الفور، لكنه يحمل بصمات تنظيم داعش الجهادي الذي يشن بانتظام هجمات انتحارية تستهدف الشيعة في العراق.

منذ 2014 ما زال التنظيم يسيطر على مناطق واسعة في العراق رغم استعادة القوات العراقية بعض المناطق مدعومة بضربات التحالف الدولي بقيادة أميركية لمكافحة التنظيم المتشدد.

في مطلع إبريل قتل 22 شخصا في أربعة اعتداءات انتحارية تبناها التنظيم وسقوط قذائف في مختلف أنحاء البلاد.