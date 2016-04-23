الاستيلاء على 3 منصات صواريخ لداعش في سامراء

أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، عن استيلائها على منصّات صواريخ، وتفكيك حقلين من الألغام، فضلا عن قتلها 5 عناصر من تنظيم داعش، في فعاليات قتالية ضد التنظيم الإرهابي بمناطق سامراء، وبيجي.

وقال قائد الشرطة الاتحادية، الفريق رائد شاكر جودت إن "اللواء العاشر استولى على 3 منصات لإطلاق الصواريخ وهاون عيار 120 في جزيرة غرب سامراء"، مضيفا أن "كتيبة معالجة المتفجرات فكّكت حقلين للألغام في منطقة العباسية غرب سامراء".



وأكّد جودت، عبر تدوينة نشرتها الشرطة الاتحادية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، وتابعتها "العربية. نت"، على "مقتل 5 دواعش، وتدمير عجلة لهم تحمل رشاشة أحادية إثر هجوم على أوكارهم في الفتحة شمال بيجي".

