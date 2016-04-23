العراق..البرلمان يعلن جاهزيته للتصويت على الحكومة

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري اليوم السبت، استعداد هيئته لاستقبال التشكيلة الحكومية الجديدة للتصويت عليها.

وقال الجبوري إن الأزمة التي تعصف بالبلاد ليست أزمة شخص، بل أزمة حكم برمته، ملقيا باللوم على المحاصصة التي تشكل إحدى أبرز العقبات السياسية، كما عزا الجبوري الأزمة إلى الخلافات الطائفية وفق قوله.

يأتي ذلك فيما كان النواب المعتصمون أكدوا نيتهم انتخاب هيئة رئاسة جديدة في الجلسة البرلمانية يوم الأحد وذلك بعد تسلم ترشيحات النواب لرئاسة البرلمان. مؤكدين أنهم سيبقون الجلسة مفتوحة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني لحين إقناع بعض الكتل والنواب بالمشاركة في جلسة أخرى لحسم هذا الملف وتشكيل كتلة جديدة تكون الثلث المعطل.

وفي سياق متصل أعلن النائب عبدالرحيم الشمري أحد النواب المعتصمين أن عودة سليم الجبوري كرئيس للبرلمان مرهونة بقرار من المحكمة الاتحادية.