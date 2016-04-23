العراق: انتحار داعشي "صيني" بسبب هزائم التنظيم بالرمادي

أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية بمحافظة الأنبار، علي داود، العثور على جثة أحد عناصر تنظيم "داعش" ممن يحملون الجنسية الصينية، منتحرا شرق الرمادي، عازيا سبب الانتحار إلى "انهيار" عناصر التنظيم أمام تقدّم القوات الأمنية والعشائر المساندة لها.

وقال داود في حديث نشره موقع السومرية نيوز، إن "قوة أمنية تابعة لعمليات الأنبار عثرت على جثة أحد عناصر تنظيم داعش وهو صيني الجنسية منتحرا شنقا في أحد المنازل بجزيرة الخالدية، 23 كلم شرق الرمادي"، مضيفا أنه "تم العثور بجانب الجثة على عبارة تسقط داعش، من المرجح هو من قام بكتابتها".

وفسّر رئيس مجلس القضاء سبب الانتحار على أنه "نتيجة الانهيار بين عناصر التنظيم أمام القوات الأمنية والعشائر المساندة لها في جزيرة الخالدية وبسبب الذعر، الأمر الذي دفع بالعديد من عناصرهم للهروب دون علم قياداتهم من جزيرة الخالدية".

يشار إلى أن "داعش" الإرهابي، يسيطر على عدد من المناطق والقرى في جزيرة الخالدية شرق الرمادي، فيما تشهد تلك المناطق والقرى عمليات عسكرية بمساندة مقاتلي العشائر لتحريرها من التنظيم.