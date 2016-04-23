العراق.. معتصمو الصدر يصفون اعتصام البرلمان بـ"النفاق"

وصف معتصمو التيار الصدري وسط العاصمة بغداد اعتصام نواب البرلمان العراقي بالنفاق، محذرين من عدم تلبية مطالبهم بالإصلاحات وحكومة تكنوقراط.

ودعا عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي القوى السياسية الى التحلي بما وصفها بـ "ثقافة التنازل والالتقاء" لمصلحة العراق.

وشدد الحكيم أثناء استضافته للعبادي على ضرورة الحفاظ على الشرعية والقبول بنتائج القانون وعلى الإصلاح الشامل و إنهاء العمل بالوكالة على حد وصفه.

من جهته شدد رئيس الوزراء حيدر العبادي على أنه التزم بتعهده للشعب فقدم تشكيلتين للحكومة، متطلعا الى عقد البرلمان جلسة للتصويت على التشكيل الوزاري.