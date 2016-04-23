بغداد يطلب من فرنسا تدريب الشرطة على "فض الشغب"

بحث وزير الداخلية محمد الغبان مع السفير الفرنسي في بغداد، عدّة ملفات من بينها القضايا الأمنية، وما تحقق من انتصارات على تنظيم داعش في مناطق عراقية عدّة، والإفادة من الخبرة الفرنسية في مجال مكافحة أعمال الشغب، في حين أبدى السفير استعداد فرنسا لتقديم كافة أنواع الدعم للشرطة العراقية.



جاء ذلك، أثناء استقبال الغبان للسفير الفرنسي في بغداد مارك باريتي والوفد المرافق له.



وذكر بيان لمكتب إعلام الوزارة، أن "محمد الغبان ناقش مع باريتي مجمل القضايا الأمنية والانتصارات التي تحققها قوات الأمن في حربها ضد عناصر داعش الإرهابية، مثلما تم التباحث حول موضوع تجهيز وتدريب قوات الشرطة، خصوصا في مجال فض الشغب"، لافتا الى أن "فرنسا لها وحدات خاصة وخبرات كبيرة في هذا المجال".



وأكّد وزير الداخلية الغبان، بحسب البيان الذي تابعته "العربية.نت"، على "ضرورة التعاون المشترك في محاربة التطرف والإرهاب، مثمّنا دور الحكومة الفرنسية على دعمها لقوات الشرطة العراقية".



من جهته أبدى السفير الفرنسي استعداد فرنسا لمساندة العراق وتقديم كافة أنواع الدعم لشرطته، من أجل حفظ الأمن وإعادة تحرير أراضيه.