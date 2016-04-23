العراق.. مقتل قائد شرطة داعش ومسؤول تدريب اليافعين

كشفت "قيادة العمليات المشتركة" عن مقتل 18 عنصرا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في فعاليات تحرير الموصل، من بينهم قائد شرطة داعش في قضاء تلعفر، ومسؤول تدريب اليافعين في القضاء نفسه.



وقالت القيادة في بيان لها، إن "عمليات تحرير نينوى قتلت 4 دواعش في قصف للمدفعية في قرية النصر جنوب الموصل".



وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت"، الى "مقتل ١٢ عنصر من داعش الإرهابي في مفرق قرية خباطة بمحور مخمور بضربة جوية استهدفت مكان اجتماع لهم"، مؤكّدا "تدمير عجلة تحمل احادية كانت بالقرب من مكان الاجتماع".



وفي سياق متصل، أعلنت "خلية الإعلام الحربي" عن مقتل ما يسمى قائد شرطة داعش في قضاء تلعفر المدعو عبد الهادي قردي، ومقتل مسؤول معسكر تدريب اليافعين في تلعفر المدعو عيسى نصر، بضربة جوية للتحالف في منطقة السراي بقضاء تلعفر.



