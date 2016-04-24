التحالف يشن 28 ضربة على داعش بالعراق وسوريا

قالت قوة العمليات المشتركة في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، إن مقاتلاتها نفذت 28 ضربة جوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا يوم أمس السبت.

وذكرت القوة في بيان أصدرته، اليوم الأحد، أن المقاتلات نفذت أربع غارات على مقربة من مدينتين سوريتين، وأصابت ثلاث وحدات تكتيكية، ودمرت موقعين قتاليين ونظام مدفعية مضادة للطائرات، ومركبة محملة بمتفجرات بدائية الصنع.

وفي العراق، نفذت 24 غارة على مقربة من 11 مدينة أصابت منشأة لتخزين الأسلحة ومقر ومنشأة إدارية، كما دمرت أنظمة خنادق ومؤن ومناطق للاجتماع ومولد وغيرها من الأهداف.