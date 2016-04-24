الصدر يؤجل موعد "المليونية" إلى الثلاثاء

قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تأجيل تظاهرات يوم غد الاثنين إلى الثلاثاء المقبل.

وكان زعيم التيار قد دعا أنصاره إلى تظاهرة مليونية، الاثنين، المقبل من أجل الضغط على مجلس النواب الذي علق جلساته بسبب الأزمة السياسية، إلى الانعقاد لإقرار الإصلاحات الحكومية.

وحث الصدر في بيان أنصاره على "هبة وتظاهرة مليونية يوم الاثنين المقبل"، مؤكدا أنها "سترعبهم وستجعل منهم مضطرين لعقد البرلمان والتصويت بكامل الحرية والشفافية ليعلم الشعب من يصوت ومن يحجم من خلال الجلسة العلنية".

وأضاف: "تظاهروا كما عهدناكم ولا تتوانوا ولا يحول بينكم عمل أو عذر. الوطن أهم من كل المصالح".