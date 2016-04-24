العراق.. معتصمو البرلمان يحشدون لتحقيق نصاب جلسة اليوم

يسعى النواب المعتصمون في مجلس النواب العراقي إلى عقد جلسة مفتوحة اليوم الأحد لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس.

وبناء على ذلك، تتحرك اللجنة الخماسية، التي شكلها المعتصمون، نحو إطلاق مفاوضات مع نواب من كتل سياسية من أجل تحقيق النصاب القانوني.

كما ينوي المعتصمون تشكيل كتلة برلمانية معارضة داخل المجلس لعرقلة أية تفاهمات تجريها الكتل الكبرى.

من جهته، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تظاهرة مليونية الثلاثاء من أجل الضغط على مجلس النواب الذي علق جلساته بسبب الأزمة السياسية، إلى الانعقاد لإقرار الإصلاحات الحكومية.