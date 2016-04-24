مقتل 12 شخصاً بتفجير سيارتين ملغومتين في بغداد

أعلنت مصادر في الشرطة أن 12 شخصاً على الأقل قتلوا السبت في تفجيرين منفصلين بسيارتين ملغومتين استهدفا قوات الأمن في بغداد وأضافت أن عدد القتلى قد يرتفع.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين اللذين أصابا 39 شخصا آخرين. لكن تنظيم داعش عادة ما ينفذ هجمات في العاصمة ومنها هجوم استهدف مسجدا شيعيا يوم الجمعة.

واستهدف التفجير الأكبر السبت نقطة تفتيش أمنية في حي الحسينية وأسفر عن مقتل تسعة أشخاص. واستهدف التفجير الثاني رتلا للجيش في عرب الجبور وهي منطقة تشتهر ببساتين النخيل في ضواحي بغدد الجنوبية.



واستعادت الحكومة العراقية عدة مدن رئيسية من داعش خلال العام المنصرم ودفعت المتشددين للتراجع نحو الحدود السورية. وتحسن الوضع تدريجيا في بغداد لكن الهجمات بالقنابل التي تستهدف قوات الأمن أو المناطق السكنية والتجارية الشيعية مازالت تحدث بين الحين والآخر.

