الأنبار.. مقتل أمير داعشي بقصف جوي غرب الرمادي

أعلن قائد "عمليات الجزيرة" اللواء علي إبراهيم دبعون، عن مقتل أمير تنظيم "داعش" الإرهابي لمنطقة الدولاب، بقصف لطيران الجيش غرب الرمادي.

وقال دبعون في تصريح نشرته الوكالة المعنية بالشأن الأنباري، الأنبار نيوز، إن "طيران الجيش المروحي وبمساندة قطعات الفرقة السابعة تمكنت من قتل أمير تنظيم داعش لمنطقة الدولاب في هيت، 70 كلم غرب الرمادي، عزام كاسب فرحان، خلال محاولة هروبه من المنطقة".

وأضاف دبعون أن "الإرهابي تم قتله في قرية الجابرية الضفة الثانية لنهر الفرات مقابل منطقة الدولاب".

وكان قائد عمليات الجزيرة اللواء علي إبراهيم دبعون، قد بين يوم الأحد، تحرير مركز شرطة زخيخه ورفع العلم العراقي فوقه غرب هيت.