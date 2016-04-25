العراق.. طائرات اف 16 تدمّر مستودع أسلحة لداعش بالرطبة

هاجمت الطائرات الحربية العراقية مستودعا لداعش يخزن فيه الأسلحة والمتفجرات، في مدينة الرطبة الحدودية التابعة لمحافظة الأنبار 310 كم غرب الرمادي، فيما كشف بيان رسمي عن مقتل وإصابة 14 إرهابيا.

وذكر بيان لـ"قيادة العمليات المشتركة" أنه "وفقا لمعلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن، فإن طائرات اف 16 العراقية وجّهت ضربة جوية لمستودع خزن الأسلحة والاعتدة والمواد المتفجرة التابع لداعش في قضاء الرطبة".

وأشار البيان الذي تابعته "العربية.نت" إلى أن "المعلومات الاستخبارية أفادت أن المستودع كان داخل وكر يعتبر المستودع الرئيسي الذي تستخدمه عصابات داعش الإرهابية"، لافتا أن الضربة أسفرت عن تدمير المستودع بالكامل، وقتل 10 إرهابيين، وإصابة 4 آخرين بجروح مختلفة".