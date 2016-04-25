بغداد.. سيارة مفخخة تسقط 30 شخصاً بين قتيل وجريح

أفاد مراسل الحدث في العاصمة العراقية أن الناطق الرسمي باسم عمليات بغداد العميد سعد معن، قال إن انتحارياً يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه قرب محل لبيع العطور في منطقة بغداد الجديدة، وأسفر ذلك عن وقوع نحو ثلاثين شخصاً بين قتيل وجريح، كحصيلة أولى للانفجار.

فيما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر أمنية وطبية أن سيارة ملغومة انفجرت في حي تقطنه أغلبية شيعية بشرق بغداد اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 39 آخرين.

وأضافت أنه الانفجار الثالث من نوعه في بغداد خلال ثلاثة أيام.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها على الفور عن الانفجار الذي وقع قرب دار سينما بحي بغداد الجديدة، لكن تنظيم داعش كثيرا ما يستهدف المناطق السكنية والتجارية، وأعلن مسؤوليته عن هجومين في مطلع الأسبوع.