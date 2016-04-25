داعش يفجر كنيسة أثرية في الموصل

فجر عناصر تنظيم "داعش"، الأحد، كنيسة الساعة الأثرية التي بنيت قبل مئات السنين، في مدينة الموصل.

ونقلت شبكة (روداو) التي مقرها أربيل، عن مصدر أمني من داخل الموصل، أن "عناصر داعش أقدموا على إخلاء منازل المواطنين القريبة من كنيسة الساعة التي تقع في منطقة الساعة وقاموا بتفخيخها"، مضيفاً أن "داعش أقدم على تفجير الكنيسة بالكامل بعد أن كان قد انتهى من تفجير الساعة التي تقع في أعلى الكنيسة في الثاني من فبراير 2015، بعد أن نهب كافة محتوياتها".

وتعد كنيسة الساعة من المعالم الأثرية، ويمكن رؤيتها من أغلب مناطق المدينة، وكانت ملجأ لأهالي الموصل حيث يقصدها الزوار للتبرك بـ "مريم العذراء"، التي يطلق عليها الأهالي اسم "أم الأعجوبة".