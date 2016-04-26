برلمان العراق يوافق على 5 وزراء والعبادي يُرشق بالمياه

منح مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، الثقة لخمسة وزراء من تشكيلة التكنوقراط التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستبدال الوزراء الحزبيين وسط أجواء من الهرج والمرج واعتراض نواب، وفق مصادر برلمانية ونواب.

وقال نواب إنه رغم الاحتجاجات أقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي على تلاوة كلمته، لكن بعض النواب الغاضبين منعوه وقاموا برشقه بقوارير مياه.

والوزارات التي شملها التعديل الوزاري الذي يمثل قلب الإصلاحات التي يريد رئيس الوزراء إجراءها للتخلي عن المحاصصة السياسية، هي: الصحة والعمل والتعليم العالي والموارد المائية والكهرباء.

وجرت عملية التصويت في أجواء متوترة جدا، حيث رفض النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد الجلسة، كونهم قاموا في وقت سابق بإقالة هيئة رئاسة البرلمان.

وهتف المعارضون بصوت عال: "باطل" و"لا شرعية" و"سليم برا برا القاعة تبقى حرة".

وعلى إثر ذلك، تدخلت حماية رئيس الوزراء لحمايته، ثم قرر رئيس البرلمان تغيير مكان الجلسة إلى القاعة الكبرى حيث عقدت بحضور 181 نائبا من أصل 328 ومنع المعارضون من دخولها.

وبعد أحداث الهرج والمرج قررت السلطات في داخل البرلمان إبعاد الصحافيين من مجلس النواب وعقد الجلسة بعيدا عن وسائل الإعلام والنواب المعارضين ومنع حتى الموظفين من الدخول إلى القاعة.

في المقابل، تصاعد الضغط في الخارج، لاسيما بعد أن هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باقتحام المنطقة الخضراء، بل باقتحام البرلمان إذا لم تأت التشكيلة الوزارية مراعية لتطلعات الشعب العراقي، بحسب قوله.