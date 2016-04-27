أميركا تطلق لأول مرة صاروخا تحذيريا قبل غارة في العراق

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أنه قبل قصف مخبأ أموال لتنظيم داعش في 5 ابريل في الموصل بالعراق، فجر العسكريون الأميركيون صاروخ "هيلفاير" فوق المبنى المستهدف لتحذير المدنيين فيه ومحاولة تجنيبهم الغارة.

وهي أول مرة تستخدم وزارة الدفاع الأميركية في حملتها الجوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا هذه الوسيلة التحذيرية المعروفة بـ"عملية الدق على السطح"، بحسب ما أوضح الجنرال الأميركي بيتر غيرستن المتمركز في بغداد.

وأوضح أن تفجير الصاروخ فوق سطح المبنى مباشرة يسمح بتنبيه المقيمين فيه، وهو ما قرر البنتاغون القيام به بعدما اكتشف أن المبنى يضم امرأة وأطفالا وأشخصا آخرين "غير مقاتلين".

وقال الجنرال "فجرنا صاروخ هيلفاير في الجو بحيث لا يدمر المبنى، لنتثبت من أن المرأة خرجت مع الأطفال".

وتابع: "على الرغم من أننا قمنا بما كنا نريده تماما للحد باقصى ما يمكن من الضحايا المدنيين، فبعدما فجرنا القنبلة (لتدمير المبنى) هرعت تلك المرأة مجددا إلى الداخل" وقتلت في القصف. وعلق: "كان من الصعب للغاية علينا أن نشاهد ذلك".

وتابع: "عدد من الرجال الذين كانوا في ذلك المبنى داسوا المرأة من أجل أن يهربوا".

وأوضح غيرستن أن الائتلاف نفذ حوالي 20 غارة على مخابئ أموال لتنظيم داعش أدت إلى إتلاف ما يصل إلى 800 مليون دولار.

وأقر البنتاغون، الجمعة، أن 9 ضربات جوية أميركية منفصلة في العراق وسوريا تسببت "على الأرجح" بمقتل 20 مدنيا وإصابة 11 آخرين بين 10 سبتمبر 2015 و2 فبراير 2016.

لكن منظمات غير حكومية تؤكد أن عدد الضحايا المدنيين أكبر بكثير نتيجة حوالي 12 ألف ضربة جوية شنها الائتلاف الدولي الذي تقوده واشنطن في العراق وسوريا خلال 20 شهرا.