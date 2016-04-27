الموانئ العراقية تستقبل أكبر سفينة شحن في تاريخها

رست في ميناء أم قصر الشمالي في الثانية من ظهر الثلاثاء سفينة الحاويات العملاقة (MSC ROBERTA) التي تعد أول سفينة بهذا الحجم ترسو في الموانئ العراقية منذ تأسيسها عام 1919.

وبلغ طولها حوالي 297 متراً، وبغاطس 11متراً، وحمولة إجمالية 45803 طن. وذكر الوكيل الأقدم في شركة اللورين للنقل والتجارة العامة الشركة الناقلة للبضاعة كريم محمد جلاب أن حمولة السفينة MSC ROBERTA بلغت 1280 حاوية بضائع متنوعة ومبردة وتحمل العلم الليبيري وأن ما هيأ لاستقبال هكذا سفينة عملاقة هو اكتمال تهيئة وبناء محطة البصرة للحاويات والبضائع العامة المستثمرة من قبل شركته والتي تشمل خمسة أرصفة وخمسة ساحات ساعدت الموانئ العراقية في استقبال هكذا حمولات.

ورست الباخرة على مساحة رصيفين هما رصيف (14) و(15) بسبب طولها الذي لم يستوعبه رصيف واحد. وتابع جلاب أن افتتاح هذه المحطة سوف يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد العراقي من خلال تعظيم وارداته من حمولات السفن العملاقة الراسية على موانئه.

من جانبه قال مدير العلاقات والإعلام في شركة الموانئ العراقية انمار الصافي إن جهود شركة الموانئ العراقية في تنظيف القنوات الملاحية لخور عبدالله من الغوارق وكذلك أعمال الكري ساعدت في استقبال سفن بغاطس عال يصل الى أحد عشر مترا وهي المرة الأولى التي ترسو فيها سفينة بهذا الغاطس في ميناء أم قصر. وأضاف الصافي ان العراق استثمر أموالا طائلة لتنظيف قنواته الملاحية من قطع بحرية غارقة من حربه مع إيران وكذلك حرب الخليج.