أميركا: زيارة بايدن للعراق مؤشر على دعمنا للعبادي

علّق البيت الأبيض، اليوم الخميس، على الزيارة التي التقى خلالها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في بغداد، قائلاً إنها كانت "مؤشرا طيبا" على الدعم الأميركي لرئيس الوزراء في جهوده لتوحيد البلاد.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست: "هذا مؤشر جيد لاستمرار دعم الولايات المتحدة لجهود رئيس الوزراء العبادي لتوحيد العراق في مواجهة داعش".

وكان بايدن قد قام اليوم الخميس بزيارة لم يعلن عنها من قبل للعراق. وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها بايدن العراق منذ سحبت الولايات المتحدة قواتها في 2011، وهو ثالث أرفع مسؤول أميركي يزور العراق هذا الشهر.

وأفاد بيان لمكتب بايدن أن "نائب الرئيس وصل إلى العراق لإجراء محادثات مع القيادة العراقية للتشجيع على الوحدة الوطنية ومواصلة زخم الحرب الجارية ضد تنظيم داعش".

وأضاف البيان أن "نائب الرئيس سيناقش كذلك خطوات المجتمع الدولي التي يمكن اتخاذها من أجل دعم استقرار الاقتصاد العراقي ومزيد من التعاون الدولي".

والتقى بايدين فور وصوله برئيس الوزراء حيدر العبادي وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي.

كما قام بايدن بزيارة غير معلنة اليوم إلى إربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي لإظهار الدعم لحكومته.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الأسبوع الماضي عن منح 415 مليون دولار لقوات البيشمركة الكردية التي لعبت دورا مهما في مواجهة "داعش" بشمال العراق.

وقال مسؤول أميركي للصحافيين المرافقين له على متن الطائرة إن "نائب الرئيس كان المكلف من قبل الإدارة عن ملف العراق منذ البداية".

وأضاف "كان يتطلع للعودة إلى العراق منذ فترة، بحثاً عن فرصة ويبدو أنه الوقت المناسب".