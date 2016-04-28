التحالف يشن 22 ضربة جوية على أهداف لداعش

قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق، إن مقاتلاته نفذت 22 ضربة جوية في أحدث هجماتها اليومية ضد أهداف التنظيم المتطرف، أمس الأربعاء.

وأضافت قوة المهام المشتركة في بيان، اليوم الخميس، إن إحدى الغارات نفذت قرب مدينة الموصل العراقية التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف وأصابت منشأة لتخزين الأسلحة.

وأكد البيان أن 14 غارة أخرى نفذت قرب خمس مدن أصابت ست وحدات تكتيكية للتنظيم، ومنشأة لوجيسيتية وأسلحة متنوعة ومواقع قتالية.

وأشارت قوة المهام المشتركة إلى أن سبع ضربات نفذت قرب عين عيسى ومارع وأصابت وحدات تكتيكية وأهدافا أخرى.