التحالف يقتل اثنين من قياديي داعش في الموصل

قصفت طائرات التحالف الدولي أوكار تنظيم "داعش"، فضلاً عن عجلة كانت مرصودة، مما أدى إلى مقتل اثنين من قياديي التنظيم، أحدهما مسؤول عن إعداد الصواريخ، والآخر مسؤول ما يسمّى بـ"ديوان المساجد"، وفق ما كشفت مواقع كردية عن مسؤول إعلام تنظيماتها داخل نينوى.

ونقل موقع خبري كردي عن مسؤول إعلام مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني، غياث سورجي، خلال تصريح خاص لـPUKmedia، اليوم الخميس، أن "طائرات التحالف الدولي قصفت سيارة تابعة لتنظيم داعش في ناحية برطلة، ما أسفر عن مقتل الإرهابي أبو خالص السوري، و3 من مرافقيه"، لافتاً إلى أن "الإرهابي المقتول هو سوري الجنسية، ويعمل على توفير وإعداد الصواريخ لتنظيم داعش في مدينة الموصل".

وأكد مسؤول إعلام التنظيم الكردي في الموصل أن "طائرات التحالف الدولي قصفت أوكار تنظيم داعش في منطقة جميلة الجديدة بقضاء الشرقاط، ما أدى إلى مقتل الإرهابي، إدريس منصور الشبل، الملقب بأبو صقر، واثنين من مرافقيه"، موضحاً أن أبو صقر هو ما يسمى بـ"مسؤول ديوان المساجد" في داعش.