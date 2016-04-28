برلمان العراق يؤكد: سنجار مدينة منكوبة

صوت مجلس النواب العراقي في جلسته المنعقدة اليوم الخميس، على اعتبار مدينة سنجار غرب الموصل، والتي تعتبر معقل الأقلية الإيزيدية في العراق مدينة منكوبة.

وذكر بيان للنائبة الإيزيدية فيان دخيل، أنها قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النواب، معززا بتقارير ووثائق من مجلس محافظة نينوى يثبت أن أكثر من 85% من المنشآت المدنية والخدمية الحيوية والمنازل قد دمرت بشكل كامل، مع تدمير المزارات الدينية الإيزيدية بنسبة 100% لذا فقد تم اعتبار قضاء سنجار منطقة منكوبة، بحسب الدخيل.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة التي تحسب لمجلس النواب العراقي، تحتم على الحكومة العراقية الالتزام بعملية إعادة إعمار سنجار، وتقديم التعويضات وغير ذلك من الامتيازات التي تشمل المناطق المنكوبة.