كارتر:التحالف سيكون مستعدا لبدء استعادة الموصل في يونيو

اعتبر وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، أن التحالف الدولي سيكون مستعداً لبدء عملية استعادة الموصل في حزيران/يونيو القادم، محذراً من قرار خفض تمويل البنتاغون وتأثيره على سير العملية العسكرية في العراق وفي مناطق أخرى.



وأشار كارتر إلى أن القوات العراقية، مدعومة بطائرات التحالف، نجحت في قطع طريق الإمداد الرئيسي لتنظيم "داعش" شمال الموصل، وتتقدم الآن لبدء محاصرة مقاتلي التنظيم في مدينة الموصل قبل حلول شهر رمضان.



كما كشف أن القوات العراقية المشاركة في العملية تشمل ألوية عراقية من الجنوب وأخرى كردية من شمال العراق.



من جهته، توقع المتحدث باسم القيادة المشتركة للتحالف الدولي، الجنرال ستيف وارن، أن تقطع القوات العراقية طريق الإمداد عن التنظيم من جهة الجنوب أيضاً قبل بدء عملية الموصل، إلا أنه لفت إلى أن العملية تتطلب نحو سبع إلى عشر ألوية عراقية أي ما يعادل 25 ألف مقاتل.

