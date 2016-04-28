العراق.. البرلمان يجتمع دون تصويت على كابينة العبادي

عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة سليم الجبوري وحضور 172 عضواً من أصل 328 نائباً، في حين قاطع النواب المعتصمون الجلسة بانتظار قرار المحكمة الاتحادية حول شرعية رئاسة الجبوري لجلسات البرلمان من عدمها.

وبحسب مصادر "العربية.نت"، من داخل المجلس، فإن الرئيس الجبوري ونائبيه، رفعوا دعوى قضائية ضد بعض النواب المعتصمين لإضرارهم بالمال العام وتكسيرهم موجودات المجلس.

المصادر ذاتها أشارت إلى أن جدول أعمال الجلسة تضمن "قبول استقالة النائب عن ائتلاف دولة القانون حسن السنيد والتصويت على المرشح البديل، والقراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين العراق وإيران، والبروتوكول الملحق بها".

وكان جدول أعمال جلسة البرلمان لليوم الخميس، قد خلا من أية إشارة لاستكمال أعمال التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية المختارة من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبحسب الأخبار المتواردة فإن العبادي قد طلب تأجيل عرضها ليوم السبت القادم.