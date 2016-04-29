التحالف ينفذ 22 ضربة ضد "داعش"

نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها 22 ضربة ضد تنظيم "داعش"، الخميس، في العراق وسوريا ركزت على منطقة مارع غرب سوريا ومدينة الفلوجة بالعراق، وفق ما أفاد الجيش الأميركي اليوم الجمعة.



وقال الجيش في بيان إن التحالف، بقيادة الولايات المتحدة، نفذ خمس ضربات جوية ضد المتطرفين حول مارع شمال غرب سوريا فدمر ستة مواقع قتالية وأربعة مواقع للمورتر وسيارة.



كما نفذ التحالف أربع ضربات ضد المتطرفين حول مدينة الفلوجة الخاضعة لسيطرة التنظيم والواقعة على بعد 65 كيلومتراً غربي بغداد. ودمرت الضربات ثلاثة مواقع قتالية وسيارة وجسرين.



إضافة إلى تنفيذ ضربات جوية أو بصواريخ المدفعية ضد مواقع "داعش" قرب مدن الموصل والقيارة وكسك والبغدادي والرمادي وسنجار في العراق، وأصاب مدينة الرقة، معقل التنظيم في سوريا.